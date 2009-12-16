Транспортные предприятия Запорожской обл. сократили грузоперевозки

Транспортные предприятия Запорожской области на протяжении января-ноября 2009 г. перевезли 15,4 млн. тонн грузов, что на 29,6% меньше, чем за 11 месяцев 2008 г.

При этом, по данным Запорожского областного управления статистики, грузооборот составил 6580,5 млн. тонн/км и сократился по сравнению с показателем января-ноября 2008 года на 25,8%.

Наиболее значительно грузооборот снизился на водном транспорте - на 81,6% и авиатранспорте - на 49,1%. Грузооборот железнодорожного транспорта в области в январе-ноябре т.г. сократился на 26,9%, автомобильного - на 11,6%.