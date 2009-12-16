В Херсонской области пасажироперевозки сократились

В Херсонской области в январе – ноябре т.г. пассажирским транспортом перевезено 118 млн. 912 тыс. пассажиров, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, пассажирооборот за 11 месяцев 2009 г, по сравнению с январем – ноябрем 2008 г., сократился на 7,8% - до 2 млрд. 866,5 млн. пасс./км.

Так, железнодорожным транспортом в области за указанный период перевезено 3,431 млн. пассажиров, что на 12,2% меньше прошлогоднего показателя.

Услугами автотранспорта (с учетом перевозок, которые осуществляли частные предприниматели-физлица) воспользовались 76 млн. 405,7 тыс. пассажиров, что на 8,9% меньше, чем за 11 месяцев 2008 г.

При этом речным транспортом перевезено 481,7 тыс. пассажиров, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г.

Городским электротранспортом в Херсоне за 11 месяцев перевезено 38 млн. 593,5 тыс. пассажиров, что на 19,1 меньше, чем в январе – ноябре 2008 г.