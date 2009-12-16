ПЖД отремонтировала более 400 км пути

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 11 месяцев т.г. модернизировала и отремонтировала более 400 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По информации пресс-центра, на 1 декабря службой путей в полном объеме выполнены все виды капитальных работ, запланированные на текущий год.

В частности, модернизировано 61 км путей при плане 59 км. На направлении Лозовая–Симферополь модернизировано 31,6 км пути, Пятихатки – Чаплино – 28,6 км. 156 км пути отремонтировано капитально, в частности, на направлении Кривой Рог–Пологи – 31,7 км, Пятихатки–Кривой Рог – 32,7 км.

Средним ремонтом ПЖД обновила 100 км железнодорожных путей. В частности, на направлении Лозовая–Симферополь – 34,8 км.

Кроме того, ремонтные службы ПЖД за указанны период уложили 261 комплект стрелочных переводов, в том числе, 173 новых комплектов.