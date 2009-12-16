ДЖД назначила 4 дополнительных поезда

Донецкая железная дорога назначила 4 дополнительных поезда на Новогодние и Рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ДЖД.

Так, поезд №524/525 сообщением Луганск-Киев отправится из Луганска 29 декабря в 18:19 и прибудет в Киев в 12:09 (из Киева он отправится 30 декабря в 22:57 и прибудет в Луганск в 16:47).

Поезд №576/575 сообщением Донецк-Киев отправится из Донецка 29 декабря в 16:30 и прибудет в Киев в 05:44 (из Киева отправится 30 декабря в 15:05 и прибудет в Донецк в 05:04).

Поезд №503/504 сообщением Ясиноватая-Киев-Донецк отправится из Ясиноватой 29 декабря в 20:08 и прибудет в Киев в 10:04 (из Киева отправится 30 декабря в 17:20 и прибудет в Донецк в 08:38).

Поезд №548/547 сообщением Дебальцево-Киев-Луганск отправится из Дебальцева 29 декабря в 11:42 и прибудет в Киев в 04:58 (из Киева отправится 30 декабря в 14:23 и прибудет в Луганск в 07:40).

В пресс-службе также сообщили, что в пассажирскую службу Донецкой железной дороги поступило 43 заявления на перевозку 1881 ребенка. Поэтому назначаются дополнительные детские поезда сообщением Лисичанск-Яремча и Лисичанск-Киев.

В целом к зимним пассажирским перевозкам Донецкая железная дорога подготовила 780 вагонов, из них сегодня эксплуатируется 695.

Реализация проездных документов начинается за 45 суток до даты поездки, поэтому уже сегодня можно приобрести билеты на новогодние праздники и каникулы, напомнили в пресс-службе ДЖД.

Железнодорожники призывают пассажиров поторопиться с покупкой билетов, чтобы специалисты смогли своевременно проанализировать пассажиропоток в праздничные дни и назначить дополнительные поезда, а также включить прицепные дополнительные вагоны к существующим (по утвержденному графику движения) поездам.