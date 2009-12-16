В Киеве начался Всеукраинский форум железнодорожников, посвященный 18-летию „Укрзализныци”.

Как передает корреспондент, форум открыла премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

„В 2011 году мы будем отмечать еще один праздник: 150-летие железнодорожного транспорта Украины. Я думаю, что мы с вами просто обязаны до 2011 года провести все назревшие, необходимые масштабные и существенные реформы, но такие, которые не ослабят железную дорогу, как это бывало до настоящего времени, а соберут весь мощный потенциал в один кулак и дадут «Укрзализныце» наполненную новым содержанием жизнь”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.