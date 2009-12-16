Тимошенко: приватизация „Укрзализныци” недопустима

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о недопустимости приватизации „Укрзализныци”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на Всеукраинском форуме железнодорожников, посвященному 18-летию „Укрзализныци”.

„Моя позиция абсолютно четкая – никакой категорически приватизации. Государственный концерн „Укрзализныця”, который дальше дает возможность развивать мощнейшую государственную корпорацию”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что на протяжении всей истории существования „Укрзализныци” раздавались много предложений о необходимости изменения формы собственности этого предприятия. „Уже рассматривали, какой быть “Укрзализныце”, – создать единое предприятие, акционерное общество, а затем выводить это на определенные процедуры, которые очень похожи на такую закрытую корпоративную приватизацию”, - объяснила она.

По ее мнению, такая приватизация могла стать „непрозрачной, непонятной и абсолютно нелогичной”. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что поддерживает позицию специалистов, согласно которой „Укрзализныця” должна оставаться „мощным государственным предприятием и именно так продолжать свой путь и развивать все свои программы”.

Госконцерн «Укрзализныця»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за необходимость создания на основе администрации железнодорожного транспорта государственного концерна «Укрзализныця».

«Поэтому мы предлагаем сделать так, чтобы в Украине была не администрация «Укрзализныци», которая, по сути, не имеет абсолютно никаких полномочий хозяйствующего субъекта, а чтоб мы объединили все необходимые и достаточные предприятия для функционирования железной дороги, все предприятия, которые обеспечивают функции железной дороги, чтобы мы объединили всю социальную сферу, все железные дороги, которые работают как хозяйствующие субъекты в государственный концерн «Укрзализныця». И этот госконцерн будет функционировать как единый механизм, как единый хозяйствующий субъект. И в то же время не нарушит статуса отдельных юридических лиц, которые будут входить в этот концерн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Какими будут железные дороги в 2020-м

Глава правительства сообщила, что на сегодняшнем заседании планируется принять стратегию развития железнодорожного транспорта до 2020 года и государственную целевую программу развития железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы. Премьер отметила, что в этой программе будет четко изложен план мер по технической модернизации железнодорожного транспорта, для проведения которой будут привлечены средства всех пяти государственных банков. Также, отметила премьер, будет разработана система предоставления госгарантий для привлечения кредитов на проведения модернизации, в том числе, и товарных кредитов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, используя такие механизмы, можно будет провести техническую модернизацию железнодорожного транспорта максимум за три года.

В июле т.г. гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что считает нецелесообразным реформирование железнодорожной отрасли в нынешних экономических условиях. «Нынешнее приостановление этого процесса, сохранение центрального управления, четких хозяйственных и финансовых отношений дают возможность железным дорогам достойно переживать кризис», - отметил он.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Документ предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время, Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.) Таким образом, Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК. Против варианта реформирования, предложенного Минтрансом в 2008 г., выступают железнодорожники, профсоюзы ж/д отрасли.