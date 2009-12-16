Долги «Укрзализныци» составляют 9 млрд. грн.

Кредитный портфель «Укрзализныци» является потенциально здоровым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе открытого заседания правительства на Всеукраинском форуме железнодорожников.

«Кредитный портфель железных дорог Украины является потенциально здоровым: при годовых поступлениях железнодорожной отрасли в 38 млрд. грн. портфель долговых обязательств на конец года составляет всего 9 млрд. грн. Это свидетельствует о том, что не долговые обязательства слишком велики, а проблема необходимой ликвидности», - отметил он.

По словам гендиректора «Укрзализныци», 2009 и 2010 годы будут самыми сложными в части выполнения норматива текущей ликвидности. «Начиная с 2011 года порог ликвидности уже будет преодолен, и будут созданы все возможности для улучшенной динамики капитальных инвестиций в отрасль», - сказал он.