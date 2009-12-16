Перевозчики Полтавы 24 декабря объявят забастовку, если областная администрация не увеличит плату за проезд пассажиров с 1 грн. до 1,25 грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Полтавской областной ассоциации перевозчиков Михаил КОСТОВ.

«Перевозчики сегодня предоставили губернатору Полтавской области Валерию АСАДЧЕВУ письмо, в котором указано, что 24 декабря автобусы предприятий «УМАКО» и «Автомир» не выйдут на маршруты, если не будет урегулирован вопрос по тарифу и он не будет поднят до справедливого уровня - 1 грн. 25 копеек», - сказал М.КОСТОВ.

По его словам, себестоимость перевозки в Полтаве составляет от 1,06 до 1,13 грн.

Заместитель директора крупнейшего городского перевозчика - СП «УМАКО» Дмитрий МИСНИК сообщил, что губернатор ранее своим распоряжением сначала согласовал повышение тарифов, но за 2 дня до вступления в действие – отменил.

В этой ситуации, как заявил М.КОСТОВ, заместитель губернатора Андрей БАРАНОВ ссылается на то, что решение о подорожании проезда в Полтаве еще нужно доработать.

Как сообщалось, 11 декабря в Полтаве перевозчики пикетировали ОГА и заблокировали проезжую часть автобусами, требуя поднять тариф на перевозку пассажиров.

Вице-губернатор А.БАРАНОВ, который вышел к пикетчикам, сказал, что подпись с согласования о поднятии тарифов отозвали, так как данные, которые предоставили перевозчики для расчетов, оказались необъективными. Он предложил перевозчикам сесть за стол переговоров.

В.АСАДЧЕВ, комментируя пикет заявил, что не подпишет распоряжение по повышению стоимости тарифа на перевозку в городе Полтаве. Губернатор подчеркнул, что областная власть в кризисный для страны год не позволит перекладывать на плечи простых людей проблемы перевозчиков.

"Пусть городские власти те деньги, которые сегодня тратятся на забастовки, направит перевозчикам в качестве дотаций и закроет этот вопрос", - отметил руководитель области.