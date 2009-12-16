С 1 марта отменят льготы на грузоперевозки ж/д транспортом

Правительство Украины с 1 марта 2010 года планирует отменить все льготы на грузоперевозки железнодорожным транспортом, введенные в связи с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе Всеукраинского форума железнодорожников и выездного заседания Кабинета министров.

«Сейчас дать директиву правительству, Минфину, «Укрзализныце», Минтрансу предусмотреть в финплане («Укрзализныци» на 2010 год – УНИАН) следующие шаги: во-первых, с 1 марта 2010 года все льготы, те или иные, которые связаны с кризисом, которые связаны с работой специальных предприятий, которые имеют специальные разрешения на льготные перевозки, просто прекратить. И это поставить жестко – для того, чтобы мы больше не возвращались к этому вопросу: все должны платить нормальную полноценную рыночную цену», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, в финплане необходимо предусмотреть существенное повышение зарплат железнодорожников с 1 марта 2010 года, а также программу строительства жилья для железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года, а железные дороги обязали предоставить скидки на перевозку продукции ГМК. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци». Кроме того, льготы были предоставлены на перевозку продукции химической промышленности.

2 декабря 2009 года Кабинет министров Украины принял решение продлить действие Меморандума понимания между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, которым предоставляются скидки к тарифам на железнодорожные перевозки продукции ГМК. В ноябре т.г. был продлен аналогичный меморандум с предприятиями химического комплекса.