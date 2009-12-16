Кабмин разработает программу "помощи" госбанков ж/д транспорту

Правительство планирует разработать программу спецфинансирования железных дорог с привлечением госбанков и госгарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе Всеукраинского форума железнодорожников и выездного заседания Кабинета министров Украины.

«С 1 января мы выстраиваем и утверждаем программу специального финансирования с привлечением государственных банков, государственных гарантий, части финансовых ресурсов «Укрзализныци» для масштабной и ускоренной модернизации и реконструкции «Укрзализныци», - отметила премьер-министр.

По ее словам, в частности, такие модели финансирования были задействованы с целью «поставить на ноги авиационную отрасль».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров заявила о необходимости создания на основе администрации железнодорожного транспорта государственного концерна «Укрзализныця».

В июле т.г. гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что считает нецелесообразным реформирование железнодорожной отрасли в нынешних экономических условиях. «Нынешнее приостановление этого процесса, сохранение центрального управления, четких хозяйственных и финансовых отношений дают возможность железным дорогам достойно переживать кризис», - отметил он.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Документ предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время, Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.) Таким образом, Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК. Против варианта реформирования, предложенного Минтрансом в 2008 г., выступают железнодорожники, профсоюзы ж/д отрасли.