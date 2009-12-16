Кабмин утвердил 16 документов в отношении ж/д транспорта

Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании утвердил 16 документов по деятельности железнодорожного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, утвержден проект распоряжения «Об одобрении Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2020 года, проект постановления «Об утверждении Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы».

«Мы делаем как решение правительства, что мы создаем Государственный концерн «Украинская железная дорога» и вместе определяем, какие предприятия туда входят», - сказала журналистам премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в концерн должны войти все предприятия, которые обеспечивают нормальное функционирование, жизнедеятельность «Укрзализныци». Премьер отметила, что это касается также и предприятий социальной сферы, учебных заведений.

Кроме того, правительство одобрило документы, которые призваны улучшить транзитный потенциал Украины по железным дорогам, повысить эффективность транспортных связей по Центральной Европе.

Кабинет министров также одобрил предоставление железным дорогам статуса таможенного перевозчика, план мер по внедрению электронного документооборота на железнодорожном транспорте при осуществлении грузовых перевозок. Кроме того, одобрены документы. касающиеся развития комбинированных перевозок, модернизации железных дорог, их электрификации. А также принято решение по вопросу повышения уровня сохранности грузов при перевозке и ряд других вопросов, в том числе и социальных.