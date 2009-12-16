Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в ноябре т.г. сократило пассажироперевозки, по сравнению с ноябрем 2008 года, почти на 30%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятия, "на протяжении ноября 2009 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 1 997 пассажиров, что на 779 человек - т.е. на 29% меньше, чем в ноябре 2008 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 2 796 пассажиров".

В то же время, по сравнению с октябрем, показатели работы ГП "Аэропорт Запорожье" по перевозке пассажиров несколько улучшились.

"Если в октябре 2009 г. мы имели пассажиропоток на 40% меньший, чем в октябре 2008 г., то по итогам ноября мы имеем только минус 29%", - сообщили в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" увеличило пассажироперевозки на 7,9% по сравнению с 2007 годом - был обеспечен пассажиропоток в 63 650 пассажиров. В первые месяцы 2009 г. пассажиропоток снизился почти на 90%.