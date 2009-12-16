Укрзализныця рассчитывает на утверждение программы реформирования транспорта

«Укрзализныця» рассчитывает на утверждение Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 гг. до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы дорабатываем документы и надеемся до Нового года получить постановление», - отметил он.

Напомним, сегодня на заседании правительства одобрен проект постановления об утверждении госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы.

Как отметил М.КОСТЮК, в рамках утвержденной программы планируется создание на базе «Укрзализныци» государственного концерна. «Мы меняем формат государственной администрации железнодорожного транспорта как объединения юридических лиц на госконцерн», - сказал он.

По словам М.КОСТЮКА, в рамках реформирования будет делаться ставка на региональные управления железных дорог.

При этом он сказал, что менять статус концерна, а также изымать предприятия из концерна можно будет только решением Кабинета министров, в то же время концерн будет находиться в управлении Министерства транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство одобрило ряд проектов распоряжений и постановлений, касающихся железнодорожной отрасли, – всего 16 документов.

Справка УНИАН. 20 октября 2009 года на согласительном совещании, которое состоялось в Министерстве транспорта и связи, министерство, «Укрзализныця», профсоюзы, научные работники отраслевых высших учебных заведений пришли к согласию в вопросе реформирования железнодорожного транспорта Украины. При этом за основу взят проект реформирования, разработанный «Укрзализныцей».

В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта на 2009-2015 годы будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2009-2010 годы) предусматриваются разработка и принятие соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов, создание государственного хозяйственного объединения железных дорог и других предприятий железнодорожного транспорта в форме государственного концерна, разработка и внедрение экономических механизмов для перехода к расширенному восстановлению производственных фондов на базе инновационной модели развития и другие организационные мероприятия.

Мероприятия, которые необходимо осуществить на втором и третьем этапах, утверждаются Кабинетом министров Украины после выполнения задач первого этапа.

На втором этапе (2011-2012 годы) будут разрабатываться и проверяться организационно-экономические, организационно-правовые и технико-технологические механизмы развития и функционирования железнодорожного транспорта в условиях перехода к вертикально интегрированной структуре управления, в том числе предусматривается разработать и принять закон Украины «Об особенностях реформирования железнодорожного транспорта», создать главный и региональные центры управления перевозками и др.

На третьем этапе (2013-2015 годы) предполагается создать единый субъект ведения хозяйства в форме государственной акционерной компании; постепенно уменьшить долю перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых благодаря внедрению механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; образовать хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок при условии достижения безубыточности деятельности; вывести из состава железных дорог подразделения, которые относятся к конкурентному сектору отрасли; образовать частные компании с собственным парком пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава; создать региональные железнодорожные компании (местные железные дороги) на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных железных дорог; развивать логистическую сеть и др.

По данным ведомства, выполнение этой программы позволит повысить качество транспортных услуг, а следовательно — безопасность перевозок, конкурентоспособность и эффективность деятельности железной дороги, уменьшить транспортную составляющую в стоимости товаров и услуг, стимулировать развитие национального транспортного машиностроения.