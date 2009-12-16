В Черкасской обл. грузоперевозки сократились

За январь-ноябрь 2009 года транспортными предприятиями Черкасской области перевезено 9 млн. 194,9 тыс. тонн грузов, что на 18% меньше объемов января-ноября 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, грузооборот сократился на 30,4% и составил 7 млрд. 125,4 млн. ткм.

Железнодорожным транспортом в январе-ноябре 2009 года (по предварительным данным) отправлено 6 млн. 074,2 тыс. т грузов и выполнен грузооборот 6 млрд. 260,9 млн. т/км, что соответственно на 19,1% и на 32,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2008 года. Увеличилось отправление зерна и продуктов помола - на 43,8%. Сократилось отправление химических и минеральных удобрений - на 1,6%, угля - на 22,8%, лома черных металлов - на 29,4%, лесных грузов - на 37,6%, нефти и нефтепродуктов - в 2 раза, строительных грузов - в 2,1 раза. Среднесуточная разгрузка вагонов сократилась на 22,2% и составляла 154 вагона в сутки. По сравнению с январем-ноябрем 2008 года среднесуточная производительность локомотива возросла на 15,8%, а производительность вагона сократилась на 16,2%.

Автомобильным транспортом (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 3 млн. 049,1 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 830,8 млн. т/км, что соответственно на 13% и на 3,2% меньше объемов января-ноября 2008 года.

Речным транспортом за 11 месяцев 2009 года перевезено 71,6 тыс. т грузов, из них в заграничном сообщении - 92%, что соответственно в 2,8 раза и на 39,2% меньше объемов января-ноября 2008 года. Выполненный грузооборот сократился в 3,6 раза и составил 33,7 млн. т/км. В портах переработано 7,3 тыс. т грузов внутреннего сообщения и обработано 8 судов, что составляет соответственно 4,5% и 4% объемов соответствующего периода прошлого года.