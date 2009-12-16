«Укрзализныця» готова предложить систему монетизации льгот на железнодорожные пассажирские перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы ежедневно изымаем огромное количество поддельных документов, это дорога в никуда. Мы готовы предложить со своей стороны монетизацию процесса – завести электронную карточку для льготного пользователя железнодорожной инфраструктуры. Это будет нам стоить приблизительно 18 млн. грн.», – сказал он.

Также В.КОСТЮК отметил, что сегодня на заседании правительства было принято постановление «Об утверждении Порядка расчета объемов компенсационных выплат за льготные перевозки железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан». По его словам, в соответствии с постановлением, во-первых, льгота должна высчитываться по специальной формуле, во-вторых, она должна быть учтена, в-третьих, льгота должна иметь предел.

Как сообщал УНИАН, в ноябре т.г. Министерство транспорта и связи Украины обнародовало для обсуждения проект постановления правительства «Порядок расчета объемов компенсационных выплат за льготные перевозки железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан».

В соответствии с Порядком, сумма недополученных доходных поступлений рассчитывается в автоматизированном режиме во время оформления каждого бесплатного и льготного проездного документа (билета) как разница между полной стоимостью проезда и стоимостью проезда, которую платит пассажир в соответствии с предоставленными льготами. На основании месячной станционной отчетности соответствующие железные дороги формируют учетную форму о недополученных доходных поступлениях за перевозку железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан, затраты на перевозку которых возмещаются из государственного и местных бюджетов. При этом Порядком предусмотрено, что железные дороги будут получать средства, недополученные за перевозку льготников, не позднее 27 числа месяца, следующего за отчетным.

Как отмечают разработчики проекта постановления, целью принятия этого акта является определение механизма учета недополученных доходных поступлений и возмещения (компенсации) железным дорогам Украины потерь, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на железнодорожном транспорте. В Минтрансе подчеркивают, что новый порядок положительно повлияет на финансовое состояние железнодорожного транспорта, позволит уменьшить убыточность и предоставит возможность введения новых мощностей, модернизации технических средств, что улучшит качество обслуживания пассажиров.

Справка УНИАН. В 2008 году железными дорогами Украины предоставлено услуг по перевозке льготных категорий граждан на сумму 374,3 млн. грн., компенсировано лишь 154,5 млн. грн., или 41,3%.

В январе-сентябре 2009 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму свыше 381 млн. грн., а компенсация за эти перевозки составила лишь 93 млн. грн., или 24,4%.

В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги беспрепятственно предоставляют льготный и бесплатный проезд 25 категориям граждан, которые имеют право на соответствующие скидки при пользовании железнодорожным транспортом.