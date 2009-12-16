Правительство наградило ведущих железнодорожников

Кабинет Министров Украины по случаю 18-летия «Укрзализныци» отметил ряд железнодорожников наградами за весомый личный вклад в обеспечение развития железнодорожного транспорта Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», награды вручила сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время Всеукраинского форума железнодорожников.

В частности, 46 железнодорожников получили Почетные грамоты Кабинета Министров Украины, 55 – ценные подарки. Знаком Министерства транспорта и связи Украины «Почетный работник транспорта Украины» награждены 60 человек, знак «Железнодорожная Слава» 1-й степени получили 7 работников, 2-й степени – 19 работников. Кроме того, 23 человека удостоены ведомственной награды «Укрзализныци» – знака «Почетный железнодорожник».