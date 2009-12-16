АМК оштрафовал аэропорт «Борисполь»
На 50 тысяч гривень
Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 50 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением во время терминального обслуживания грузов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Как установил комитет, аэропорт, злоупотребляя монопольным положением, применял необоснованный уровень рентабельности, в результате чего плата за услуги терминального обслуживания была завышенной. По требованию комитета аэропорт должен привести тарифы на отмеченные услуги к экономически обоснованному уровню.
Также комитет оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 5 тыс. грн. за нарушение срока предоставления информации на официальный запрос.
Как отмечают в комитете, начальник службы маркетинга предприятия Алексей ТКАЧЕНКО, присутствующий на заседании комитета по этому поводу, признал нарушение и согласился с выдвинутыми требованиями.
«Признание нарушения и то, что аэропорт взял на себя обязательство привести тарифы на терминальные услуги к экономически обоснованной величине, стало существенным и решающим обстоятельством при определении размера штрафа», – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.
Напомним, в апреле т.г. Антимонопольный комитет оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 10 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением путем завышения цен на специализированные услуги аэропорта, связанные с заправкой самолетов авиатопливом.
7 августа 2009 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ГП «Международный аэропорт «Борисполь» о признании недействительным этого решения комитета.
20 октября 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил оставить апелляционную жалобу ГП «МА «Борисполь» без удовлетворения , а решение Хозяйственного суда Киева – без изменений.
Справка УНИАН. Терминальное обслуживание – услуга, которая предусматривает обработку экспортно-импортных грузов по прибытии в зону аэропорта.