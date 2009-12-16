АМК оштрафовал аэропорт «Борисполь»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 50 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением во время терминального обслуживания грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как установил комитет, аэропорт, злоупотребляя монопольным положением, применял необоснованный уровень рентабельности, в результате чего плата за услуги терминального обслуживания была завышенной. По требованию комитета аэропорт должен привести тарифы на отмеченные услуги к экономически обоснованному уровню.

Также комитет оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 5 тыс. грн. за нарушение срока предоставления информации на официальный запрос.

Как отмечают в комитете, начальник службы маркетинга предприятия Алексей ТКАЧЕНКО, присутствующий на заседании комитета по этому поводу, признал нарушение и согласился с выдвинутыми требованиями.

«Признание нарушения и то, что аэропорт взял на себя обязательство привести тарифы на терминальные услуги к экономически обоснованной величине, стало существенным и решающим обстоятельством при определении размера штрафа», – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Напомним, в апреле т.г. Антимонопольный комитет оштрафовал ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 10 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением путем завышения цен на специализированные услуги аэропорта, связанные с заправкой самолетов авиатопливом.

7 августа 2009 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ГП «Международный аэропорт «Борисполь» о признании недействительным этого решения комитета.

20 октября 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил оставить апелляционную жалобу ГП «МА «Борисполь» без удовлетворения , а решение Хозяйственного суда Киева – без изменений.

Справка УНИАН. Терминальное обслуживание – услуга, которая предусматривает обработку экспортно-импортных грузов по прибытии в зону аэропорта.