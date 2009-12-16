«Укрзализныця» продолжает переговоры с Barclays capital bank относительно реструктуризации долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы начали переговоры с банком два месяца назад, это очень короткий срок», – отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, проблемой является то, что когда предоставлялся кредит, при формировании графика его погашения были созданы «пики финансовых нагрузок». Это было сделано банком с учетом возможного дальнейшего перекредитования, однако в условиях мирового кризиса перекредитования нет.

«Никаких домыслов не должно быть, что мы не будем платить. Наш кредитный портфель отработан – при поступлениях в размере 38 млрд. грн. он составляет 9 млрд. грн., это не создает никаких проблем. Но, пожалуйста, снимаем пики: не 110 млн. долл. в квартал, а 30 млн. долл. – и спокойно, организованно и с уважением друг к другу», – отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе, второй – в ноябре т.г. В августе транш был выплачен, а в ноябре т.г. «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг.

«Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату 440 млн. долл. долга в среднем на срок около двух с половиной – трех лет. «Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что начиная с августа текущего года и до августа 2010-го мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре – в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», – отметил М.КОСТЮК.

Консультантом по реструктуризации синдицированного кредита выбрана компания Squire Capital.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины.

Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.