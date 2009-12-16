АвтоКрАЗ планирует завершить освоение мелкого вагонного литья

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале 2010 года планирует завершить полное освоение намеченной к производству номенклатуры мелкого вагонного литья.

Об этом УНИАН заявила руководитель пресс-службы холдинга Дина СТЕГАНЦЕВА.

По ее словам, в апреле предприятие организовало литейное производство и на сегодняшний день специалистами завода изготовлена модельно-стержневая оснастка на 11 наименований отливок. Получены опытные образцы отливок, ведется доработка оснастки и корректировка технологий, готовится документация для постановки на производство. Параллельно согласовываются с заказчиками отдельные конструктивные особенности. Одна из отливок пущена в производство и нашла спрос у заказчиков. «Специализация литейного производства предприятия - производство отливок из стали, чугуна, алюминиевых и цинковых сплавов для автомобилестроения, вагоностроения и других отраслей. В первую очередь это, конечно же, литье для Стахановского вагонзавода», - сказала представитель пресс-службы.

Мощности литейного производства позволяют также выполнять сторонние заказы по производству отливок массой до 1000 кг, нестандартных изделий хозяйственно-бытового назначения, декоративного литья (парковые скамейки, фонари, урны), канализационных люков и ливнеприемников и др.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей.

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.