Квота на транспортировку российского аммиака составляет 1,76 млн. т

Квота на транспортировку российского аммиака через украинский аммиакопровод на 2010 год установлена на уровне 1 млн. 760 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, соответствующий протокол был подписан 15 декабря т.г. в Киеве на заседании украинско-российской рабочей группы под руководством заместителя министра промышленной политики Украины Сергея ГРИЩЕНКО.

По данным пресс-службы, указанный объем транспортировки предложила российская делегация, в состав которой вошли представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ведущих предприятий химической промышленности.

Согласно сообщению, в текущем году объем транспортированного российского аммиака составил 1 млн. 680 тыс. тонн.

На заседании также обсуждались проблемы транспортировки аммиака через аммиакопровод УГП «Укртрансхимаммиак», состояние дел в отрасли и перспективы на следующий год.