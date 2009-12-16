В Винницкой обл. объем грузоперевозок сократился

В Винницкой области за январь-ноябрь 2009 года объем перевозки грузов сократился на 24,2%, или на 3,689 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 11,556 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в том числе 9,102 млн. тонн отправлены железнодорожным транспортом и 2,454 млн. тонн перевезены автомобильным. Грузооборот за 11 месяцев уменьшился на 17,8% и составил 18,968 млрд. т/км.

Отправление грузов железнодорожным транспортом снизилось на 25,9%. Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-ноябрь 2009 г. сократились по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 17,3%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области за январь-октябрь объем перевозки грузов сократился на 26,7%, или на 3,739 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 10,266 млн. тонн.