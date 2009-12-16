ГАИ ночью перекроет въезд в Херсон для большегрузного автотранспорта, чтобы днем избежать заторов на улицах города в связи с метелями.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенной безопасности.

Причиной принятия такого решения послужили заторы, создаваемые грузовиками. В частности, из-за подобной пробки почти целый день было усложнено сообщение между материковой частью города и островным микрорайоном «Корабел».