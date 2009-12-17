В Винницкой области перевозки пассажиров сократились

В Винницкой области за 11 месяцев текущего года объем пассажирских перевозок сократился на 5%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 227,7 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-ноябре пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 31,038 млн. пассажиров.

Перевозки автомобильным транспортом сократились на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 93,4 млн. пассажиров.

В январе-ноябре электротранспортом в областном центре перевезено 103,3 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 55,4 млн. пассажиров, а трамвайным – 47,9 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом, по сравнению с январем-ноябрем 2008 г., уменьшилось на 3%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,8% или на 1,977 млн., в сравнении с 2007 годом, – до 262,7 млн. пассажиров.