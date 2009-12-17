Тимошенко: налог на Интернет-траффик вводить нельзя
12:30, 17 декабря 2009Транспорт/Связь
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Налоги надо снижать
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает инициативу депутатов о введении налогов на Интернет-траффик.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Бобровице Черниговской области, комментируя соответствующий законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде по инициативе депутата от БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА.
«Я не поддерживаю никакого дополнительного введения налогов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер считает, что сразу после завершения президентской кампании необходимо начать существенное снижение налогов и навести порядок в системе налогообложения. «Я не поддерживаю никакого повышения налогов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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