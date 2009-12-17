Тимошенко: налог на Интернет-траффик вводить нельзя

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает инициативу депутатов о введении налогов на Интернет-траффик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Бобровице Черниговской области, комментируя соответствующий законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде по инициативе депутата от БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА.

«Я не поддерживаю никакого дополнительного введения налогов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что сразу после завершения президентской кампании необходимо начать существенное снижение налогов и навести порядок в системе налогообложения. «Я не поддерживаю никакого повышения налогов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.