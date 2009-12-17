«Укрзализныця» работает стабильно в условиях больших снегопадов в Одесской области.

Об этом сегодня сообщил в комментарии УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Наши службы работают, со снегом боремся, сбои поездов – не более 10-15 минут», - отметил он.

При этом, по его данным, отмечается рост пассажиров в связи с переходом с других видов транспорта.

«Снегопады действительно большие, мы вчера перехватили около 10 тыс. пассажиров, которые перешли с другого вида транспорта, обеспечили им доставку на места», - отметил гендиректор ведомства.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря и в ночь против 17 декабря в результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных трассах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, связанная с осложнением проезда автомобильного транспорта.

Самая сложная обстановка сложилась на автодорогах Одесской области: в Одессе, Ильичевске, Беляевском, Белгород-Днестровском и Овидиопольском районах. С 10.30 16 декабря было приостановлено движение на автотрассах: Одесса - Николаев, Одесса - Белгород-Днестровский и Одесса - Рени. На автотрассе Одесса – Ильичевск, в Овидиопольском районе, образовался автомобильный затор длиной до 6 км.