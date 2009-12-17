Создан оперативный штаб для борьбы с непогодой на дорогах

Для оперативного реагирования на сложную ситуацию, которая сложилась на автомобильных дорогах Украины в связи с резким ухудшением погодных условий, в Министерстве транспорта и связи Украины создан Оперативный штаб по реагированию на обращения граждан, которые попали в сложные гидрометеорологические условия на дорогах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, оперативный штаб создан по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

Для водителей, которые в настоящее время находятся в заторах на дороге и нуждаются в неотложной помощи, работают следующие телефонные линии: оперативный дежурный Минтранса – (044) 461-65-48, оперативный дежурный «Укравтодора» – (044) 287-11-40.

Телефонные линии работают круглосуточно.