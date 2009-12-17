ФГИ хочет вернуть "Луганские авиалинии"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) направил в Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) кассационную жалобу на постановление Луганского апелляционного хозсуда от 11 ноября 2009 года, которым было отказано в удовлетворении иска ФГИУ к ООО "Восточно-украинская металлургическая компания" (ВУМК) о расторжении договора купли-продажи 86,98% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Луганские авиалинии", возвращении его в госсобственность, а также взыскании штрафа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в пресс-службе, своим постановлением Луганский апелляционный хозсуд удовлетворил встречный иск ВУМК о признании данного договора купли-продажи недействительным.

Справка УНИАН. ООО «Восточно-украинская металлургическая компания» приобрела 86,98% пакет акций ОАО «Авиакомпания «Луганские авиалинии» в сентябре 2007 года за 4 млн. 52 тыс. грн.

По информации ФГИУ, проведенной Фондом в мае 2008 года проверкой было установлено невыполнение ряда пунктов договора купли-продажи.