Ильичевский порт приостановил обработку судов

В связи со сложными погодными условиями Ильичевский морской торговый порт временно приостановил швартовые работы и обработку судов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, по состоянию на 17 декабря всеми службами порта в полном объеме выполняются положения приказа начальника порта по борьбе со снегом, а также мероприятия по минимизации возможного ущерба, вызванного сложными погодными условиями. Все коммуникации, линии энергоснабжения работают в штатном режиме. Инфраструктура, плавсредства и средства механизации порта сохранены и находятся в рабочем состоянии.

В то же время выполняются работы, осуществление которых возможно без причинения материальных убытков при такой погоде: выгрузка растительного масла, погрузка импортной руды в железнодорожный подвижной состав.

Согласно сообщению, службы порта находятся в состоянии готовности. При ослаблении ветра и высоких волн на внешнем рейде до допустимого уровня швартовка и другие работы будут возобновлены.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.