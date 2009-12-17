На дороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск чистят снег

На 190-192 км автомобильной дороги государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (Херсонская область), где утром 17 декабря образовался затор автомобильного транспорта в обоих направлениях, работает снегоочистительная техника.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Причина возникновения затора – сложные погодные условия. На протяжении прошлого и сегодняшнего дня в результате сильных осадков, снега и штормового бокового ветра с порывами до 30 м/с на участке автомобильной дороги начались перебои в движении.

Согласно сообщению, для обеспечения проезда на этом участке ГП «Херсонский облавтодор» организовало активную работу. Для расчистки автодороги задействована мощная техника: два автогрейдера ДЗ-98, один автогрейдер ГС-14, четыре трактора, два погрузчика и бульдозер.

Сегодня утром дополнительно направлены пять комбинированных дорожных машин, четыре автогрейдера, четыре трактора и вывезены два КамАЗа с песчано-соляной смесью. На месте работают две бригады дорожных рабочих.