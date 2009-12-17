«Укрзализныця» продолжит изучать предложения от поставщиков продуктовых наборов для организации питания пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня после выставки-презентации образцов продуктовых наборов, которые могут предоставляться пассажирам в поездах.

«Мы не будем предлагать услугу, пока она не будет 100% качественной», - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, предварительно до 20 января 2010 г. ведомство намерено продолжать принимать предложения от поставщиков.

«Было бы интересно найти компанию, которая взяла бы на себя весть спектр услуг: техническое, технологическое обеспечение, доставка продуктов в поезд, хранение в поезде, профессиональные разогрев блюд, подача пассажиру», - отметил он.

По словам гендиректора ведомства, для «Укрзализныци» интересным является заключить договор с компанией, которая не только занимается поставками, но и организовывает весь процесс обслуживания, чтобы не привлекать к этому работников железнодорожного ведомства, в частности, проводников. В то же время, он отметил, что с другой стороны, не исключается возможность, что «Укрзализныця» сама станет развивать это направление, создаст базу, соответствующее подразделение, которое может заниматься услугой питания в поездах. «Мы просчитаем экономику, возможен и такой вариант», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщил он, после проведения первого эксперимента по организации ланч-боксов в поездах было много нареканий на холодное питание. По мнению гендиректора ведомства, в поездах дальнего следования, где нет вагонов-ресторанов, должно быть организовано горячее питание. Он также отметил, что питание должно отличаться по виду поездов – необходимо учитывать, что в так называемых «ночных» поездах пассажир заинтересован в питании вечером и утром, в дневных поездах – лучше другой вид питания. «В пригородном блоке также может быть найдено место для такой услуги», - сказал М.КОСТЮК. Наборы также должны отличаться по наполнению и, соответственно, по цене.

При этом М.КОСТЮК подчеркнул, что услуга будет иметь место только по желанию пассажира.

В целом, сегодня в выставке-презентации приняли участие 13 поставщиков и производителей продуктов питания, кетеринговых компаний. Цена представленных продуктовых наборов с горячим питанием – от 30 до 50 грн., холодное питание (сэндвичи, печенье, шоколад, напиток и пр.) – от 15 грн.