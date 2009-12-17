Между Херсоном и Николаевом застряли 700 автомобилей

В снежном плену на 21 км трассы между Херсоном и Николаевом находятся почти 700 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

«По данным областного штаба по борьбе со стихией, в заторе на 21 км трассы Херсон-Николаев находились до 650 легковых автомобилей, 48 крупногабаритных фур» - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

По его словам, в заторе с вечера 16 декабря работают расчеты МЧС, бригады облавтодора. Руководит ситуацией на месте заместитель губернатора Алексей БЕСПАЛОВ.

«С места затора уже были эвакуированы 2 беременных женщины, 6 семей с детьми и труппа артистов», - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

Также, по его словам, машины с повышенной проходимостью, принадлежащие лесничествам, развозят выделенные из областных резервов 2 тонны бензина застрявшим в снегу автомобилям для обогрева.

Губернатор призвал руководителей местных советов организовать раздачу горячего чая на участке затора.

Но ситуация, по данным Б.СИЛЕНКОВА, пока остается сложной – уровень снега такой, что буксуют даже привлеченные для растаскивания грузовиков БТРы. Аналогичная ситуация наблюдается также со стороны Николаева.

В то же время областной штаб рассчитывает до конца текущего дня возобновить движение по трассе Херсон-Николаев, отметил губернатор.