«Укрзализныця» намерена в третий раз объявить конкурс на предоставление в аренду вагонов-ресторанов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК сегодня во время выставки-презентации образцов продуктовых наборов, которые будут предоставляться пассажирам в поездах железных дорог Украины.

«Мы в третий раз объявим конкурс на передачу в аренду вагонов-ресторанов. Мы ищем компанию, которая предложит создание на базе вагонов-ресторанов интересной сети», – сообщил он. По словам М.КОСТЮКА, необходимо передать вопрос питания пассажиров профессиональным организациям.

Также гендиректор «Укрзализныци» выразил пожелание, чтобы будущий арендатор вагонов-ресторанов изучил опыт других стран и нашел оптимальный вариант с возможностью расширения услуг. В качестве примера он привел опыт Великобритании, где пассажирам предлагается большой ассортимент кондитерской продукции, сандвичей. Что касается пожеланий, которые отечественные железнодорожники слышат от своих клиентов, то, по словам гендиректора ведомства, украинские пассажиры отдают предпочтение горячей национальной кухне.