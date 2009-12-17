Спасатели извлекли из-под снежных завалов более 60 автомобилей

За последние сутки подразделения Главного управления МЧС Украины в Николаевской области совместно с работниками облавтодора, ликвидируя автомобильные заторы в городе Николаеве, Березанском, Октябрьском и Очаковском районах, извлекли из-под снежных завалов 62 единицы автотранспортной техники, из них 4 рейсовых автобуса пригородного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Николаевской области.

В сообщении говорится, что по данным Николаевского облавтодора, проезд в области на дорогах государственного значения обеспечен. Для проведения работ по расчистке дорог задействовано 77 единиц техники и 136 работников. В режиме дежурства находится 19 единиц техники и 37 работников.

В Главном управлении МЧС Украины в Николаевской области развернут оперативный штаб. Подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, введена в боевой расчет техника повышенной проходимости, которая укомплектована средствами буксирования. Во всех районах созданы оперативные штабы для сбора, обработки, предоставления оперативной информации и координации действий вовлеченных сил и средств.

По информации ОАО ЭК "Николаевоблэнерго", в результате осложнения погодных условий отключено электроснабжение 5 фидеров, 70 трансформаторных подстанций в 10 населенных пунктов 4 районов области.