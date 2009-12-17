Минобороны и ЧСЗ подписали контракт

Министерство обороны Украины подписало государственный контракт с Государственной акционерной холдинговой компанией «Черноморский судостроительный завод» на строительство серии военных кораблей класса "корвет".

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Минобороны контракт подписал директор Департамента по закупке вооружений и военной техники МОУ Владимир ГРЕК. Со стороны ГХК "ЧСЗ" контракт подписал генеральный директор завода Дмитрий МОРДОВЕНКО.

Как ранее сообщал В.ГРЕК, всего до 2026 года на ЧСЗ планируется построить 10 корветов. При этом представитель Минобороны уточнил, что закладка первого корабля будет осуществлена в 2010 году, а его строительство будет завершено до конца 2012 года.

«Второй корвет мы планируем достроить в 2014 году, третий – в 2016 г., четвертый корабль будет спущен на воду в 2017 году», - заявил В.ГРЕК.

По его словам, в ходе строительства первого корабля будет отработана технология строительства, что позволит ускорить сроки постройки остальных корветов.

«Остальные три корабля будут строиться фактически одновременно, что позволит обеспечить оптовые покупки металла и комплектующих для их строительства, а также оптовые поставки вооружений для этих кораблей. В результате, будет значительно снижена финансовая нагрузка на государство», - сказал представитель Минобороны.

По мнению В.ГРЕКА, оптимизации расходов на реализацию проекта по строительству корветов будет способствовать и тот факт, что ЧСЗ расположен в Николаеве, где так же находятся Казенное предприятие “Исследовательско-проектный центр кораблестроения”, которое проектировало корабль, и “Зоря”-“Машпроект”, которое будет изготовлять двигатели для корветов.

“Все знания и опыт, все, что связано с кораблестроением, все это связано с городом Николаев. Наличие в одном городе научно-исследовательских и учебных учреждений и производственных предприятий позволит только на транспортных расходах и командировках сэкономить около 1 миллиарда гривень», – отметил В.ГРЕК.

Он также подчеркнул, что большое значение для проекта имеет местоположение Николаева. «Город находится в глубине территории Украины на достаточном расстоянии от государственных границ. Николаев имеет собственный выход в море и при этом стоит на реке, что благоприятно отразится на хранении кораблей. В пресной воде сохранность корпуса корабля обеспечивается значительно дольше, чем в соленой морской воде», – добавил В.ГРЕК.

Как сообщал УНИАН, согласно программе создания кораблей класса «корвет», на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) до 2026 года планируется построить 10 кораблей класса «корвет».

В строительстве кораблей будут принимать участие около 30 отечественных предприятий. Вооружение для украинских корветов будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp.

В 2010 году на выполнение работ по строительству первого корабля из Государственного бюджета будет выделено около 180-200 млн. грн. Фиксированная цена строительства одного корвета будет определяться через месяц после сдачи первого корабля.

По словам В.ГРЕКА, прогнозная цена первого корабля составляет около 250 млн. евро. «Первый серийный корабль должен будет стоить около 210 млн. евро, тогда как в Европе стоимость подобных кораблей составляет порядка 300 млн. евро», – добавил он.

Справка УНИАН. В декабре этого года Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» выиграла конкурс на постройку серии военных кораблей класса «корвет» для Военно-морского флота Украины.

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» – одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.

90,25% акций предприятия владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».