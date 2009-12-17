Строительство ж/д Дарницкого моста почти завершено

Строительство железнодорожной составляющей нового Дарницкого моста почти завершено, однако движение пока открывать не будут.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

«Сейчас заканчиваются работы по контактной сети, готовность – 95-97%, реально движение можно открывать», – сказал он.

В то же время, по данным начальника ЮЗЖД, в открытии движения сейчас нет необходимости, к тому же это может помешать проведению других работ – на автомобильной составляющей моста. «Мы можем открыть рабочее движение хоть завтра, но там ведутся другие работы и запустить движение чисто по технологии (нецелесообразно – УНИАН)», – отметил А.КРИВОПИШИН.

Он также отметил, что пока не подписаны акты приемки строительства, так как с подрядчиками не рассчитались из-за недофинансирования из госбюджета. «Мы надеемся, что хоть какое-то финансирование получим, чтобы рассчитаться с долгами», – сказал он. По словам начальника ЮЗЖД, объем долга составляет более 500 млн. грн. «Недофинансирование в общей сложности, если сложить и долги, и задел на следующий год по автодорожной составляющей, – порядка 800 млн. грн. В бюджете на следующий год предусмотрено 650 млн. грн., и я думаю, что будем получать и будем вести работы», – сказал он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, в следующем году с наступлением тепла запланирован ремонт старого железнодорожного Дарницкого моста, и на время проведения ремонтных работ все поезда будут курсировать по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Напомним, ЮЗЖД обещала завершить железнодорожную составляющую автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве к концу 2009 года. Автомобильную часть моста планируется завершить до Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, в начале мая т.г. начальник ЮЗЖД А.КРИВОПИШИН заявил, что строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве ведется неудовлетворительными темпами из-за отсутствия финансирования. В то же время он отметил, что отставание будет наверстано и до конца этого года откроется второй железнодорожный путь.

В целом на 2009 год предусмотрено выделить из стабилизационного фонда на строительство моста 650 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.