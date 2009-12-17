Порт «Южный» продолжает работу

Грузовые районы морского торгового порта «Южный», несмотря на сложные погодные условия, продолжают работать.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, за прошлые сутки район, на котором принимают грузы с железной дороги, переработал 362 полувагона. Также осуществляется обработка грузов на причалах.

В порту достаточно техники для обеспечения передвижения транспорта – сегодня до 9.00 все внутренние дороги на предприятии и подъездные пути были расчищены от снега. Сейчас сила ветра в акватории порта достигает 14 м/с, на море шторм мощностью 4 балла.

Напомним, что в связи со сложными погодными условиями 15 декабря в 22.15 были прекращены швартовые операции с судами.