В Донецкой обл. отмены поездов не будет

В Донецкой области, несмотря на ненастье, отмены железнодорожных поездов не будет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в связи с резким изменением погодных условий Донецкая железная дорога «бросила все силы на борьбу с ненастьем», поэтому «сбоев в графике движения нет, и отмены поездов не будет».

В то же время отмечается, что пригородные и пассажирские поезда прибывают на места назначения с задержкой.

В пресс-службе констатировали, что за последние сутки на Донецкую область выпала десятидневная норма снега. Сейчас железнодорожники региона одолевают ненастье с помощью 47 единиц специальной техники: 22 снегоочистителей и 25 снегоуборочных машин СМ-2.

Со снегопадом борются во всех подразделах железной дороги, где работают бригады службы колеи для очищения стрелок от снега. На помощь им приходят работники других служб и подразделений.

Для оперативного реагирования работает штаб по борьбе с ненастьем, в котором установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия Донецкой железной дороги. Согласованы планы борьбы с ненастьем и определены места разгрузки снежной массы, заключили в пресс-службе.