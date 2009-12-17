"Черниговводоканал" закупил транспортные средства

КП "Черниговводоканал" в этом году потратил свыше 3 млн. долл. кредита Всемирного банка (ВБ) на приобретение транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор предприятия Александр ШКИНЬ во время визита представителей Всемирного банка в Чернигов.

По его словам, "Черниговводоканал" провел необходимые тендеры и заключил 5 контрактов для приобретения транспортных средств на общую сумму свыше 3 млн. долларов. В частности, приобретено почти 30 транспортных средств, в том числе 6 единиц землеройной техники, 4 автокрана и гидроманипулятора, 8 аварийных машин и пр.

"Мы приобрели новую технику, потому что наша очень устарела. Теперь аварийные службы водоканала будут работать более оперативно", – отметил А.ШКИНЬ.

В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР на пресс-конференции в мэрии Чернигова отметил: "Проект и работа, позволяющая улучшить водоснабжение в вашем городе, очень важны для нас. Для Всемирного банка важно, чтобы качество услуг было улучшено".

Также он пообещал, что весной 2010 года посетит город снова, чтобы узнать, как продвигается реализация проекта. По его словам, на сегодняшний день Чернигов является лидером в реализации проекта по количеству заключенных соглашений и освоению средств.

По информации КП "Черниговводоканал", в рамках проекта "Развитие городской инфраструктуры" в 2009-2012 годах предприятие получит 14,8 млн. долл. кредита Всемирного банка по "закрытому компоненту" и ориентировочно 8 млн. долл. – по "открытому компоненту". Большая часть кредита (свыше 8 млн. долл.) будет потрачена на замену аварийных участков водопроводных и канализационных сетей в 2009-2010 годах. Еще 1,65 млн. долл. будет использовано для замены и реабилитации аварийных участков водопровода в 2011-2012 годах. Закупки по "открытому компоненту" предусматривают расходы в размере 3,5 млн. долл. на установление экономного насосного оборудования на насосных станциях водопровода и канализации, 2,5 млн. долл. – на закупку насосов для артезианских скважин (замена оборудования планируется на 56 скважинах из 97).

Как сообщал УНИАН, в начале февраля т.г. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. по модернизации систем водоснабжения и водоотвода, а также внедрению энергосбережения в Украине.

Проект, направленный на финансирование реабилитации систем водоснабжения, водоотвода, энергосбережения и повышения эффективности работы коммунальных предприятий, начался в Одессе, Чернигове и Ивано-Франковске на общую сумму 57,5 млн. долл. (закрытый компонент проекта). Около 20 городов конкурировали между собой за право получить финансирование из открытого компонента проекта на 80,5 млн. долл. Министр жилижно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО отметил, что этот проект продвигался 3,5 года. Три города получили возможность взять «длинные деньги» под около 4% годовых на 17 лет с 5-летним льготным периодом (выплата только процентов по кредиту). Кредитные средства предоставлены городам под гарантии правительства. Планируется, что окупаемость проекта составит 3-4 года.

Министр не уточнил, приведет ли выполнение проекта к снижению тарифов на коммунальные услуги, однако добавил, что он даст возможность уменьшить потери энергии с 50% до 15%, а воды – с 60% до 20%, соответственно, снизится себестоимость производства воды и электроэнергии.

В свою очередь, директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы МБРР Мартин РАЙЗЕР отметил, что потенциальная экономия энергии в результате замены энергоемких насосов для страны составит 1-1,75 млрд. кВт/ч, что равняется около 50 млн. долл. в год. Он заверил, что ВБ будет контролировать использование средств и ожидает возврата инвестиций.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что если в этом году удастся освоить более трети кредита, то ВБ готов увеличить кредитную линию до 400 млн. долл.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.