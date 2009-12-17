Кабмин создал оперативный штаб

Правительство создало оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти при ликвидации последствий стихии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, штаб создан по поручению первого вице-премьер-министра Украины, председателя Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр ТУРЧИНОВА в связи с осложнением погодных условий.

А.ТУРЧИНОВ поручил штабу принять исчерпывающие меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики, стабильной работы государственных учреждений, заведений образования и здравоохранения и предоставления помощи пострадавшим.

Председателем штаба назначен министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, который должен отчитаться перед правительством до 25 декабря 2009 года.