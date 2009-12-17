В Запорожской обл. застряли 100 автомобилей

В Запорожской области, на участке Мариупольской трассы между Куйбышевским и Пологовским районами в снежном плену оказались около 100 автомобилей.

Информацию об этом УНИАН подтвердила помощник начальника Главного управления МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА.

"Действительно, около двух часов назад поступило сообщение, что на Мариупольской трассе (между Куйбышевским и Пологовским районами) в снежном плену, причиной которого стал сильнейший снегопад, оказалось около 100 автомобилей. На протяжении двух часов движение на этом участке было крайне затруднено, что и стало причиной затора", - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.

На данный момент, по ее словам, бульдозерам и тракторам, двигавшимся навстречу друг другу со стороны Куйбышева и Полог, уже удалось "пробить" дорогу и движение начинает восстанавливаться.

"В первую очередь, пропускаем пассажирский транспорт, уже прошел автобус с детьми, начинают потихоньку пропускать другие автомобили", - отметила Ю.БАРЫШЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Запорожская область оказалась в зоне действия циклона, принесшего сильный снегопад, метели, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с, а по акватории Азовско-Черноморского бассейна - шторм в пределах 6 баллов, вызвавший подтопление 65 баз отдыха на Азовском побережье в пределах региона - на Федотовой косе.