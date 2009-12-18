В Бельгии абсолютный рекорд “пробок” на дорогах

В Бельгии зарегистрирован абсолютный рекорд “пробок” на дорогах из-за снегопада.

Об этом сообщают сегодня местные СМИ.

По данным дорожных информационных служб, вечером общая длина “пробок” в Бельгии достигла 508 км. При этом на многих автодорогах - гололедица, которая приводит к авариям и замедлению движения автотранспорта.

Усложнено движение поездов, которые следуют с задержкой на 10-15 минут. В Брюсселе замедлилось движение городского транспорта: трамваев и автобусов.

Спикер предприятия городского коммунального транспорта Брюсселя STIB Жан-пьер АЛВЕН порекомендовал жителям и гостям столицы Бельгии пытаться пользоваться преимущественно метро и трамваями, которые меньше пострадали от рекордных осадков. Он также сообщил, что на это время произошло 5 незначительных ДТП с автобусами, которые получили небольшие повреждения. Возможно также и то, что трамваи будут работать всю ночь для того, чтобы предотвратить налипание мокрого снега на трамвайные пути.

Ситуация в аэропортах Бельгии в целом нормальная. Так, в аэропортах Льежа и Шарлеруа не был отменен ни один рейс. В то же время, центральный аэропорт Брюсселя - Завентем - был вынужден после 16-00 по местному времени (17-00 по Киеву) закрыть часть помещений и перенаправить ряд самолетов в аэропорты Льежа и Шарлеруа. В аэропорту Брюсселя также наблюдалась задержка почти половины рейсов, преимущественно во второй половины дня. Задержка достигала 1,5 часа и больше, в том числе из-за необходимости обработки самолетов перед взлетом специальным веществом против обледенения.

Снегопад начался в южных областях Бельгии вечером 16 декабря, а сегодня охватил большую часть страны. В целом, снежный покров в Брюсселе достигает 2-3 сантиметров. Сейчас снегопад прекратился, в то же время синоптики обещают вероятное его возобновление ночью, а также возможны снегопады в пятницу, 18 декабря. Температура ночью достигнет минус 1 градуса на побережье Северного моря, трех градусов мороза в центре страны и восьми градусов ниже ноля на юго-востоке, в Арденнах.