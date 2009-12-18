ЕС и Канада подписали соглашение об “открытом небе”

Европейский Союз и Канада подписали соглашение об авиационном транспорте.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Новое соглашение делает европейско-канадский рынок одним из наиболее открытых в мире, и является ключевым в отношениях между ЕС и Канадой”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Антонио ТАЙАНИ.

Согласно договору, все европейские авиакомпании смогут осуществлять прямые рейсы в Канаду из любого аэропорта Европы. Соглашение снимает все ограничения относительно маршрутов, цен, количества полетов между Канадой и ЕС. Остальные правила авиационного движения будут постепенно либерализованы параллельно с открытием возможностей для инвестиций. Соглашение также предусматривает, что европейские компании и физические лица смогут свободно вкладывать инвестиции в канадские авиалинии, и наоборот.

Соглашение также предусматривает взаимное признание стандартов безопасности.

В 2008 году более 9 миллионов пассажиров осуществили перелеты между ЕС и Канадой. Еврокомиссия считает, что вступление в действие соглашения принесет экономические преимущества авиационному рынку в 72 млн. евро в первый год его действия, 1000 дополнительных рабочих мест. Кроме того, ожидается, что дополнительно 3,5 миллиона пассажиров воспользуются возможностями соглашения об “открытом небе”.