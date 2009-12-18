В Польше улучшилась ситуация на дорогах

В Польше улучшились условия на дорогах после вчерашнего „транспортного паралича”, вызванного снежными метелями.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу в польских городах остаются сложными условия для автомобилистов, и с задержкой ездят поезда, но ситуация на порядок лучше по сравнению с четвергом, когда в большинстве городов вообще невозможно было проехать.

Накануне лишь в польской столице произошло более сотни аварий.

Целый день шел сильный снег, были сильные порывы ветра, а температура воздуха колебалась от минус 12 до минус 6 градусов.

Из-за погодных условий с опозданием курсировал городской транспорт и поезда.

Вчера в Варшаве практически невозможно было вызвать такси, а сама дорога занимала в три раза больше времени, чем обычно.

Синоптики обещают уменьшение осадков в пятницу и ослабление ветра.