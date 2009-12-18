На дорогах Луганщины из снежного плена вызволены около сотни машин

На территории Луганской области сложились сложные погодные условия: сильный снегопад, метель, снежные заносы, северо-восточный ветер 15-22 м/с. Высота снежного покрова за сутки составила в среднем 30 см.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, из-за сильных осадков на автодорогах возникли три автомобильных затора - в плену оказалось около 100 автомашин. В частности, на трассе Дебальцево-Луганск (район с.Чернухино) – в заторе находятся около 40 автомобилей, из них 15 легковых; на этой же трассе в районе Перевальска - в заторе около 30 автомобилей; на автодороге Луганск-Лисичанск (район г. Тошковка) - в заторе около 30 автомобилей.

По данным ГУ МЧС Украины в Луганской области, по состоянию на 05.00 18 декабря на территории области остался один затор на автодороге Дебальцево-Луганськ (район с.Чернухино) – в заторе 20 автомобилей. Работы по ликвидации затора проводятся силами облавтодора, работает 3 единицы техники. На месте происшествия находится передвижной пункт обогрева.

Подразделами ГУ МЧС в целом по области эвакуировано 239 автомобилей и около 750 чел. Получили обморожение 19 чел. (преимущественно - в состоянии алкогольного опьянения). Пострадавших в автомобильных заторах нет.

Для предоставления помощи одиночным автомобилям, попавшим в снежные заносы, были привлечены 26 мобильных пунктов обогрева. На ликвидации последствий стихии работают 150 единиц техники облавтодора. Расчищены дороги: государственного уровня – около 100 км; регионального уровня – около 350 км; местного уровня – около 500 км.

На железнодорожном транспорте кроме задержки на 30 мин поезда № 20 „Луганск-Киев” в связи с заносом стрелок, других сбоев нет. Пути очищаются своевременно.