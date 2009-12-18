«Укрзализныця» назначила 45 дополнительных поездов

Железнодорожники продолжают работу над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников и по состоянию на 18 декабря назначили 45 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 14 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 13 — Приднепровская; 6 — Одесская; 5 — Южная, 3 — Львовская; 4 — Донецкая. Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.