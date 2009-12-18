Одесский морпорт работает без сбоев

Одесский морской торговый порт обеспечивает нормальную работу, сбоев нет.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, вчера, 17 декабря, в Одесском порту было проведено пять судов.

Магистральный путепровод порта функционировал бесперебойно, обеспечивая автомобильное сообщение между Сухим портом и контейнерным терминалом на Карантинном молу.

Напомним, 16 декабря из-за сильного снегопада и штормового ветра (до 20 м/с, шторм в море достигал 5 баллов, высота волн – 1,5 м) в Одесском порту не осуществлялось лоцманское проведение судов.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.