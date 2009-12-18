Минтранссвязи создаст подразделение внутренних расследований

Министерство транспорта и связи Украины получило помощь США в рамках реализации пилотного проекта по созданию подразделения внутренних расследований – Департамента финансового контроля и противодействия коррупции Минтранссвязи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, сегодня посол США в Украине Джон ТЕФФТ передал Минтрансу специальное оборудование (компьютеры, серверы, офисное оборудование, программное обеспечение и тому подобное) для создания защищенной компьютерной сети для подразделения, а также оборудования для функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.

Средства на это оборудование – около 400 тыс. дол. США - выделены правительством США. Апробировать прикладное программное обеспечение запланировано до конца этого года.

Для реализации этого проекта руководством Министерства транспорта и связи была взята за основу модель Офиса генерального инспектора в США и осуществлена реорганизация контрольно-ревизионного управления: на его основе создан Департамент финансового контроля и противодействия коррупции, неотъемлемой частью которого стал отдел внутренних расследований и противодействия коррупции.

Согласно плану, следующий этап участия Минтранса в пилотном проекте – получение международной технической помощи от правительства США.

Как сообщал УНИАН, еще в декабре 2006 года правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки было подписано Межправительственное Соглашение о стратегической задаче для выполнения программы снижения уровня коррупции в государственном секторе. Один из основных компонентов этой программы – создание внутриведомственных подразделений по расследованию в министерствах и ведомствах Украины. Такие подразделения должны работать над преодолением коррупции среди государственных служащих, проводить борьбу с растратами, мошенничеством и коррупцией внутри ведомства.

Справка УНИАН. Основными задачами подразделения внутренних расследований является обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства, осуществление финансового контроля в отрасли транспорта и связи, а также обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими подразделениями правоохранительных органов.

Этот орган работает над предотвращением, выявлением и расследованием фактов коррупции, мошенничества, нецелевого и неэффективного использования государственных средств, повышением эффективности реализации государственных программ, укреплением служебной дисциплины.