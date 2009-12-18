Железнодорожники налаживают движение поездов

В чрезвычайно сложных метеорологических условиях основные усилия железнодорожники сосредоточили на обеспечении бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

По данным «Укрзализныци», после обильных снегопадов в отдельных регионах Украины высота снега превышает 30 см, к тому же, ситуация осложняется сильным ветром. Больше всего пострадали Одесская железная дорога, которая первой приняла на себя удар стихии, Приднепровская и Донецкая.

Согласно сообщению, движение поездов не прекращается, но они прибывают с задержками. Железнодорожники призывают пассажиров сохранять спокойствие и быть особенно осторожными при пребывании на объектах железнодорожной инфраструктуры.

На протяжении последних суток со стихией боролись свыше 15 тыс. железнодорожников. На снегоочистительных работах были задействованы более 50 снегоочистительных машин и другая специальная техника. При очистке объектов железнодорожной инфраструктуры вывезены тысячи кубических метров снежных масс.

Для оперативного реагирования на погодные условия на железных дорогах круглосуточно работают штабы по борьбе со снеговыми завалами.

По данным предприятия, 18-19 декабря метеорологи ожидают метели, сильные снегопады, шквальный ветер по всей территории Украины. Потому железнодорожники убедительно просят водителей автотранспорта для собственной же безопасности строго придерживаться правил дорожного движения при пересечении переездов и без крайней надобности не садиться за руль при условиях заснеженной дороги и гололедицы.