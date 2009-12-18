«Автогражданку» смогут продавать лишь крупнейшие страховщики

Как и прогнозировало ДЕЛО, вчера Госфинуслуг приняла решение увеличить вдвое лимиты ответственности по полисам ОСАГО. При этом повышать стоимость «автогражданки» регулятор не разрешил.

Новые правила игры на рынке «автогражданки» вступят в силу через 2-3 месяца, после согласования с Министерством юстиции. «На согласование распоряжения с Минюстом уйдет около двух месяцев, поэтому новые лимиты ответственности начнут действовать в конце февраля — начале марта», — сообщил «ДЕЛУ» глава Госфинуслуг Виктор Суслов.

То есть уже весной полисы ОСАГО будут предусматривать выплаты потерпевшим не в том размере, который есть сегодня (25,5 тыс. грн. за нанесенный ущерб имуществу и 51 тыс. — за причинение вреда жизни и здоровью), а в двойном — 50 и 100 тыс. грн. соответственно.

Вместе с тем стоимость страховки ОСАГО не изменится, так как регулятор вчера не одобрил ту часть предложений Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ), которая касается повышения тарифов и введения новых корректирующих коэффициентов. «Мы совместно с рынком будем еще работать над этим вопросом. Но страховщикам однозначно придется тарифы пересчитать заново — слишком много в их расчетах ошибок и неточностей», — сказал Виктор Суслов.

Большинство игроков рынка ОСАГО болезненно восприняли известие о двойном повышении лимитов ответственности при «замороженных» тарифах и коэффициентах.

«Такое решение опасно для рынка, потому что как минимум в 1,5 раза увеличит уровень выплат и без того очень убыточной «автогражданки». И это ударит не только по страховщикам, но и по страхователям, так как убыточность повлечет за собой задержку с выплатами, а также попытки ряда компаний любой ценой уклониться от выплат по ОСАГО», — считает председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий Грицута.

«Если лимиты повысят вдвое, а цены не изменят — это будет катастрофа, регулятор убьет рынок «автогражданки», но при этом пострадают и страхователи», — вторит коллеге председатель правления страховой компании «Княжа» Юрий Киндзерский.

Несмотря на столь пессимистичные прогнозы, большинство опрошенных «ДЕЛОМ» страховщиков уходить с рынка ОСАГО не намерены, а некоторые и вовсе считают, что ничего страшного на самом деле не произошло. «Компании просто будут применять максимально возможные тарифы и коэффициенты, тем самым увеличив цену полисов на 30-40%, и сократят комиссионные. Это позволит добросовестным игрокам рынка остаться на нем. На самом деле страховщикам мешают не столько растущие выплаты, сколько демпингующие конкуренты», — говорит председатель правления «Украинской страховой группы» Павел Нельга.