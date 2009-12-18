АМК оштрафовал «Автотрейдинг-Винница»

Винницкое территориально отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ДП «Автотрейдінг-Винница» на 5 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, отделение установило, что предприятие необоснованно завысило нормы по временным срокам на техническое обслуживание автомобилей марок «SKODA» и «SEAT» в гарантийный период. Кроме того, предприятие завысило нормы по временным срокам на работы по установке дополнительного оборудования на автомобили.

Предприятие признало нарушение, в ходе рассмотрения дела уменьшило нормы временных сроков на выполнение услуг и обязалось оплатить штраф в государственный бюджет.